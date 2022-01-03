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باقري يصل إلى فيينا لمواصلة الجولة الثامنة من المفاوضات

باقري يصل إلى فيينا لمواصلة الجولة الثامنة من المفاوضات
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا علي باقري كني، الى فيينا لمواصلة الجولة الثامنة من مفاوضات الغاء الحظر.

العالم - ايران

وتستأنف المحادثات الدبلوماسية بين ايران ومجموعة 1+4 على مستوى الخبراء في فندق كوبورغ في فيينا اليوم الاثنين.

وسيكون التحقق من اجراءات الغاء الحظر الامريكي وايضاح المؤشرات التي تشير الى تراجع احتمال انسحاب امريكا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) الى ادنى حد مما لا تتمكن امريكا من فرض عقوبات جديدة تتناقض الاتفاق، سيكون على رأس جدول اعمال هذه الجولة من المفاوضات.

وكان باقري قد اعلن الاسبوع المنصرم قبيل مغادرة فيينا متوجها الى طهران ان المفاوضات التي جرت خلال الايام الاخيرة حققت نتائج جيدة بشأن الغاء الحظر و اضاف ان المباحثات التي اجريت في اطار الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 4+1 الدولية، تمحورت بشكل اساسي على موضوع الغاء الحظر.

ولفت الى استمرار المباحثات بشتى القضايا بين الجانب الايراني والاطراف الاخرى؛ومنها موضوع الحصول على ضمانات (فيما يخص الغاء الحظر) واضاف ان لقاءات على حدة انعقدت في هذا الاطار بحضور منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وايضا ممثلي الترويكا الاوروبية.

وكان باقري قد اعرب عن امله بأن تعود الاطراف المختلفة الى طاولة المفاوضات بعد انتهاء عطلة راس السنة الميلادية 2022، بمزيد من الجدية فيما يخص الغاء الحظر الظالم.

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