مسجدي: جهود الشهيد سليماني شكلت قوة رادعة لجبهة المقاومة

العالم - ايران

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة ارنا بمناسبة الذكرى الاليمة لاستشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس وورفاقهما، اضاف مسجدي: ان جهود الشهيد سليماني خلق قدرة كبيرة لقوات المقاومة وشعوب اليمن وسوريا والعراق ودول اخرى ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد الأعداء وشكلت قوة رادعة ضد التهديدات التي يواجهونها.

وقال السفير الإيراني في العراق إن جريمة اغتيال الشهيد سليماني التي ارتكبها الأمريكيون ستسجل في التاريخ، مضيفا :ان اغتيال الفريق سليماني اظهر لشعوب العالم أن حكومة الولايات المتحدة حكومة إرهابية قتلت من ضحى بحياته لمكافحة الإرهاب لأسباب واهية.

واشار الى ان استشهاد أبو مهدي المهندس الى جانب الشهيد سليماني، وثق علاقة الشعبين الإيراني والعراقي، حيث تعرف الايرانيون على الشهيد أبو مهدي وعزز استشهاد قادة النصر اواصر المودة بين شعبي البلدين.

واشار الى تصديق البرلمان العراقي على قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، قائلا: أعتقد أن القوات الامريكية ستغادر العراق قريبا، وفي حال تحول دورها الى استشاري فيجب أن يتم ذلك بموافقة كاملة من الحكومة العراقية.