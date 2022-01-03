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شاهد..ضرورة احياء ذكرى استشهاد قاسم سليماني

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال المدير العام لمؤسسة القدس الدولية خلف مفتاح إن الشهيد قاسم سليماني جسد روح الثورة الاسلامية، بتوحيده جغرافيا المقاومة في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

اوضح مفتاح، خلال حوار مباشر على هامش التغطية الخاصة بمناسبة ذكرى الستشهاد الشهيد قاسم سليماني على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن الشهيد قاسم سليماني وحد المقاومة من ايران الى العراق و سوريا و لبنان وفلسطين.

وأكد مفتاح ان الشهيد قاسم سليماني، كان نموذجًا للمؤمن بالعقيدة وبمضامين الثورة الاسلامية التي عملت على احقاق الحق ومواجهة الاستبداد والظلم والعدو الصهيوني.

وقال مفتاح إن دمشق وباقي المحافظات السورية كما في ايران تشهد احياء لذكرى استشهاد قاسم سليماني، وذلك وفاءً للشهيد سليماني، بطولاته وانجازاته وفضله بحق الشعب والحكومة السورية ومن اجل ارسال رسالة لقتلة الشهيد قاسم سليماني بأن القماومة لم ولن تضعف.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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