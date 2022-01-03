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انفوغرافيك.. القاب البطل

انفوغرافيك.. القاب البطل
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

كل من الشخصيات ووسائل الاعلام العالمية كان تلقب او تصف قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني بوصف ولقب ما حسب رؤيتها وتوجهها .

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