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في ذكرى الجريمة الجبانة..

بالفيديو ..شهداء قادة النصر لم يرحلوا..من رحل؟

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي حسن شقير أن الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس هما غدرا وقادرا جسدًا الا انهما لم يرحلا.

العالم - خاص بالعالم

وقال حسن شقير على هامش التغطية الخاصة في ذكرى استشهاد منار المقاومة الشهيد قاسم سليماني على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن شهداء قادة النصر لم يرحلوا بل من رحلوا اولئك الغادرون بهم، ولم يرحلوا فقط انم فتحوا الطريق لرحيل هيبة امبراطوريتهم احتلالهم ونفوذهم في المنطقة.

واضاف: ان الشهيدين بقيى فكرًا ونهجًا ومنهجًا ومدرسةً أمااولئك الغادرون نرأهم بالامس قادروا افغانستان هربًا واليوم العراق وغدًا سوريا ولاحقًا سيهربون من كل غرب اسيا.

واوضح شقير، أن الشهيد قاسم سليماني كان الاساس في اقامة الخط الدولي للمقاومة الذي يمتد من ايران الى العراق الى سوريا الى لبنان وفلسطين، ومعركة سيف القدس اثتبتت بالشكل القطعي بان هذا الخط قد استحكم اكثر واكثر وبان تكنلوجيا صواريخ رأس المقاومة في ايران اصبحت في غزة على تخوم الكيان الهصيوني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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في ذكرى الجريمة الجبانة.. بالفيديو ..شهداء قادة النصر لم يرحلوا..من رحل؟

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