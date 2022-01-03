العميد سريع يعلن ضبط سفينة عسكرية إماراتية في المياه اليمنية

العالم - اليمن

وقال العميد سريع في بيان مقتضب قبل قليل: ‏تم بعون الله وتوفيقه ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية، تحمل معدات عسكرية ودخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص.

وأشار إلى أن السفينة الإماراتية كانت تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني.. لافتاً إلى أنه سيكشف التفاصيل الكاملة لضبط السفينة في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة.

بعد أن قامت الامارات بسحب قوات موالية لها (العمالقة) من الساحل الغربي، تفيد التقارير الجديدة بأن هذه القوات ارسلت اخيرا الى الشبوة للقيام بعمليات جديدة ضد حكومة الانقاذ الوطنية في اليمن.