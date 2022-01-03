الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢
١٠:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد سريع يعلن ضبط سفينة عسكرية إماراتية في المياه اليمنية

العميد سريع يعلن ضبط سفينة عسكرية إماراتية في المياه اليمنية
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، عن ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية في المياه اليمنية.

العالم - اليمن

وقال العميد سريع في بيان مقتضب قبل قليل: ‏تم بعون الله وتوفيقه ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية، تحمل معدات عسكرية ودخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص.

وأشار إلى أن السفينة الإماراتية كانت تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني.. لافتاً إلى أنه سيكشف التفاصيل الكاملة لضبط السفينة في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة.

بعد أن قامت الامارات بسحب قوات موالية لها (العمالقة) من الساحل الغربي، تفيد التقارير الجديدة بأن هذه القوات ارسلت اخيرا الى الشبوة للقيام بعمليات جديدة ضد حكومة الانقاذ الوطنية في اليمن.

روابط ذات صلة

العميد سريع: 440 عملية نفذتها القوة الصاروخية اليمنية العام الماضي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النائب مشير المصرى: المعادلة الآن هي لكلّ فعل رد فعل

بالفيديو.. رمزية المسيرة المليونية في احياء ذكرى شهداء قادة النصر في العراق

في ذكرى استشهاد قادة النصر.. احرار العالم تهتف بإسمائهم

شاهد بالفيديو.. قاسم سليماني صانع انتصارات المظلومين في الدول العربية

شاهد بالصور.. الحشود المعزية تواصل توافدها الى روضة الشهيد أبو مهدي المهندس

بالفيديو.. اغتيال سيلماني محاولة لاخماد صوت المقاومة