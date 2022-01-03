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بالفيديو.. اغتيال سيلماني محاولة لاخماد صوت المقاومة

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعتقدت الادارة الامريكية ان باغتيال القادة اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس فهي بذلك توأد المقاومة.

العالم – خاص بالعالم

وقال الخبير في القضايا الاستراتيجية حسن حسن، واهما كل من يظن ان باغتيال القادة والرموز يستطيع اخماد صوت الامة والحق والمقاومة.

واكد ان الشهيد الجنرال قاسم سليماني لم يكن مجرد قائد عسكري ايراني بل هو انتقل من الهوية الشخصية الضيقة الى الهوية الارحب فاصبح قائد عسكري واخلاقي وفكري وانساني ونموذج لامكانية الاعتماد على القدرات الذاتية.

واشار انه لا يمكن النظر له كقائد عسكري فعند انتقاله بين مختلف الدول وهذا يعني انه ينطلق بعيدا عن الانا ومواجهة الظلم والطغيان.

واضاف ان اي نظام عالمي جديد قد يظهر لكن الانزياحات الجيوبولتيكية هي مخاض ولادة غرب اسيوي مقاوم يضع حد لعربدة الصهاينة والامريكيين.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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