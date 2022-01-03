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الناطق باسم القوات اليمنية : العملية الموفقة وغير المسبوقة تأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

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