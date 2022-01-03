في ذكرى استشهاد قادة النصر.. احرار العالم تهتف بإسمائهم

العالم - خاص بالعالم

وتوافد الزوار على مزار الفريق الشهيد حاج قاسم سليماني في مزار الشهداء في محافظة كرمان الايرانية منذ ايام.

ويواصل الزوار التوافد من داخل البلاد حيث اتت وفود من الدول العربية والاجنبية لتقديم الاحترام لهذا القيادي الكبير في المقاومة الذي قاد جبهات المقاومة ضد الارهاب التكفيري والكيان الصهيوني الغاصب.

وتعددت الفعاليات مساء امس خاصة بعد منتصف الليل بحضور عدد كبير من الحشود بحضور اسر وشخصيات وحشود مختلفة من خارج بنفس الوقت الذي استشهد فيه الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

وقال احد الحضور ان الاعداد الهائلة الموجودة من مختلف الاعمار جاؤوا ليثبتوا دعمهم وكيفية نظرتهم الى الامر وهي رسائل ترسلها تلك الاعداد الهائلة.

واكد دلالة هذا على مدى محبته في قلوب الناس مشيرا لمجيئهم لتأدية التحية والاحترام.

محمد باقر

كما شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الإثنين، مراسيم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين اللواء الشهيد "قاسم سليماني" ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد "أبو مهدي المهندس" ورفاقهم.

وأكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء الدكتور "عبدالعزيز بن حبتور" في كلمة له خلال الفعالية أن اليمن جزء من محور المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي وأدواته.

وشدد رئيس حكومة الإنقاذ على أن فلسطين قضية جامعة تتجاوز القوميات ويتضامن معها كل أحرار العالم، مضيفا فلسطين درة الأمة، والكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحريرها.

وقال إن المقاومة ليست قضية مزاج، بل هي التزام أخلاقي تجاه القضايا الدينية والوطنية، وعلينا التزام أن نقف مع كل أحرار العالم وليس فقط المقاومة في فلسطين ولبنان.

وأشار إلى أن سليماني جسد روح المقاوم الصلب الذي تجاوز الحواجز والموانع في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني.

ووفي العراق يستمر الشعب في التوافد الى روضة الشهيد ابو مهدي المهندس في النجف الاشرف.

وافاد مراسل العالم في النجف الاشرف ان الالاف قدموا الى روضة ابو مهدي المهندس من مختلف المحافظات العراقية لاحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر الشهيد القائد ابو مهدي المهندس والشهيد اللواء قاسم سليماني.

وتوافد عدد كبير من الزوار بالاضافة الى مشاركة عدد من الشعراء الذين يمجدون دم الشهيدين.

ويؤكد الحضور سيرهم في الخط الذي رسمه قادة الانتصار في موضوع التصدي الى الاستكبار العالمي.

ويشيد الحاضرين بالدور البطولي للشهداء في تحرير الاراضي العراقية من عصابات "داعش" الوهابية الارهابية.

وقد اعلنت عدة محافظات عطلة رسمية في الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر ليتمكن الجماهير من حضور مراسم احياء ذكراهم.

معتز

وصرح مسؤول التوجيه العقائدي في الحشد الشعبي، عمار الموسوي ان منذ ليلة الاستشهاد ولازال العالم يستذكر تلك الحادثة الأليمة وان ما فعله الامريكان هو انتهاك صارخ لسيادة العراق.

واكد مسؤول التوجيه العقائدي في الحشد الشعبي ان اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس كان لهما الدور الاكبر في تحرير العراق والمنطقة من براثن "داعش" بشكل صريح وبشكل واضح.

وشدد عمار الموسوي على ان حينها كانت الادارة الامريكية تدعم بشكل صريح التجمعات الارهابية خاصة تنظيم "داعش" الوهابي الارهابي.

واشار مسؤول التوجيه العقائدي في الحشد الشعبي مسؤول التوجيه العقائدي في الحشد الشعبي الى انه عندما وقف الشهيدين سليماني والمهندس والعراقيون والعالم اجمع بوجه هذه المنظمات الارهابية وصل بهم الامر الى حالة من الاستهتار والضعف حتى لا يجدون حل لهم الا بالخلاص من الحاج ابو مهدي والحاج قاسم.

وتابع عمار الموسوي ان الامريكيين تصوروا ان باغتيالهما سيكون بمثابة قضاء على تلك الثورة والصمود.

وبدوره قال المدير العام لمؤسسة القدس الدولية خلف مفتاح إن الشهيد قاسم سليماني جسد روح الثورة الاسلامية، بتوحيده جغرافيا المقاومة في المنطقة.

اوضح مفتاح، أن الشهيد قاسم سليماني وحد المقاومة من ايران الى العراق و سوريا و لبنان وفلسطين.

وأكد مفتاح ان الشهيد قاسم سليماني، كان نموذجًا للمؤمن بالعقيدة وبمضامين الثورة الاسلامية التي عملت على احقاق الحق ومواجهة الاستبداد والظلم والعدو الصهيوني.

وقال مفتاح إن دمشق وباقي المحافظات السورية كما في ايران تشهد احياء لذكرى استشهاد قاسم سليماني، وذلك وفاءً للشهيد سليماني، بطولاته وانجازاته وفضله بحق الشعب والحكومة السورية ومن اجل ارسال رسالة لقتلة الشهيد قاسم سليماني بأن القماومة لم ولن تضعف.

مفتاح