النائب مشير المصرى: المعادلة الآن هي لكلّ فعل رد فعل

العالم - فلسطين

وقال المصري في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر: "لا شك أن المقاومة من خلال المعارك التي خاضتها فرضت معادلات جديدة في إدارة الصراع، ورسمت قواعد اشتباك رسختها بالدم، وقدرتها على الإدارة الحكيمة والمواجهة مع المحتل".

وأشار النائب المصري أنه تم إرسال رسالة للوسطاء مصحوبة بتحذير للاحتلال من مغبة الإقدام على أي عدوان صهيوني على قطاع غزة.

وبين أنه لم تعد سطوة العدو وعنفوانه هي التي تحدد معالم المرحلة وإدارة المعركة، وبات معلوما للجميع أن بيت الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت.

وأكد النائب المصري أن المقاومة لن تقف صامتة أمام تشديد الحصار على قطاع غزة والتلاعب بملف إعادة الإعمار والتنكيل بالأسرى، مشددا على أن جنود الاحتلال لن يروا النور قبل أن يرى أسرانا شمس الحرية.