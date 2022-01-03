الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢
١٠:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

النائب مشير المصرى: المعادلة الآن هي لكلّ فعل رد فعل

النائب مشير المصرى: المعادلة الآن هي لكلّ فعل رد فعل
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال النائب مشير المصري المتحدث باسم كتلة التغيير والإصلاح في البرلمان الفلسطيني، إن المقاومة يدها على الزناد، وهي جاهزة للدفاع عن شعبنا الفلسطيني، مؤكداً أن  المعادلة الآن هي "لكل فعل رد فعل".

العالم - فلسطين

وقال المصري في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر: "لا شك أن المقاومة من خلال المعارك التي خاضتها فرضت معادلات جديدة في إدارة الصراع، ورسمت قواعد اشتباك رسختها بالدم، وقدرتها على الإدارة الحكيمة والمواجهة مع المحتل".

وأشار النائب المصري أنه تم إرسال رسالة للوسطاء مصحوبة بتحذير للاحتلال من مغبة الإقدام على أي عدوان صهيوني على قطاع غزة.

وبين أنه لم تعد سطوة العدو وعنفوانه هي التي تحدد معالم المرحلة وإدارة المعركة، وبات معلوما للجميع أن بيت الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت.

وأكد النائب المصري أن المقاومة لن تقف صامتة أمام تشديد الحصار على قطاع غزة والتلاعب بملف إعادة الإعمار والتنكيل بالأسرى، مشددا على أن جنود الاحتلال لن يروا النور قبل أن يرى أسرانا شمس الحرية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

فصائل المقاومة تحذر الاحتلال حول حياة الاسير ابو هواش

المقاومة والأسرى وكسر الحصار.. ملفات حماس الأهم في ذكرى انطلاقتها الـ34

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكويت تدعو رعاياها لمغادرة الدول الأوروبية

النائب مشير المصرى: المعادلة الآن هي لكلّ فعل رد فعل

بالفيديو.. رمزية المسيرة المليونية في احياء ذكرى شهداء قادة النصر في العراق

في ذكرى استشهاد قادة النصر.. احرار العالم تهتف بإسمائهم

شاهد بالفيديو.. قاسم سليماني صانع انتصارات المظلومين في الدول العربية

شاهد بالصور.. الحشود المعزية تواصل توافدها الى روضة الشهيد أبو مهدي المهندس