عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين ومنهم أطفال اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية، والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواءً أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال، أو ما حصل في شهر رمضان المبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال عام 2021 الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.

وخلال الاقتحامات، كان المستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية، ويرفعون علم الاحتلال، وينفخون في البوق.

ومن أبرز الانتهاكات بحق الأقصى خلال عام 2021م، إجراء الاحتلال مسحا ضوئيا لساحات الأقصى لم يُعرف الهدف منها حتى اللحظة، وإغلاق أبوابه باستمرار، ومنع المصلين من الدخول إليه أو الخروج منه.