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عبدالسلام: ضبط السفينة الإماراتية يأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار

عبدالسلام: ضبط السفينة الإماراتية يأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض في صنعاء "محمد عبدالسلام"، أن عملية ضبط السفينة العسكرية الإماراتية تأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار.

العالم - اليمن

وقال عبدالسلام في تغريدة على “تويتر” اليوم، إن العملية الموفقة وغير المسبوقة في ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية وهو حق مشروع للشعب اليمني ويأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار.

وأعلنت القوات المسلحة، اليوم، ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية دخلت المياه اليمنية بدون ترخيص.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها، أنها تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص، مشيرا إلى أن السفينة تمارس أعمالاً عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني .. لافتاً إلى أن القوات المسلحة ستوضح التفاصيل الكاملة في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة.

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عبدالسلام: ضبط السفينة الإماراتية يأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار