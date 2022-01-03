الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

خليل: ثنائيتنا مع حزب الله لن يعرضها كلام تحريضي لأي اهتزاز

خليل: ثنائيتنا مع حزب الله لن يعرضها كلام تحريضي لأي اهتزاز
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال عضو كتلة "المقاومة والتحرير" في البرلمان اللبناني، النائب علي حسن خليل، ان حركة امل تعتز بعلاقاتها الوطيدة مع حزب الله.

العالم لبنان

واكد النائب علي حسن خليل في تصريح له اليوم الاثنين: "نحن نعتز أننا في ثنائي وطني مع "حزب الله"، ثنائي تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان: أرضه وشعبه، وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي، واننا ملتزمون بهذا التوافق والتكامل حماية الداخل اللبناني ومشروع الدولة الحقيقية وبناء مؤسساتها ودعماً لكل ما يعزز ادوار ومشاركة اللبنانيين في صناعه مستقبلهم الامثل وحياتهم الكريمة.

وشدد على أنه "ثنائي لن يعرّضه كلام تحريضي لأي اهتزاز، لانه مبني على أسس من الصراحة والثقة واحترام خصوصيات الآخر، ولم يكن ولن يكون يوماً مصادراً لرأي طرف على حساب الاخر".

واكد أنه لولا المقاومة لما كانت هناك دولة ولكانت "اسرائيل" في العاصمة وحولها. لم نسخّر الوحدة الشيعية الا في سبيل المصلحة الوطنية.

روابط ذات صلة

الشيخ قاسم: الشهيد سليماني كان موجودًا في غرفة عمليات الإدارة لمعركة صد عدوان تموز

احياء ذكرى الشهيد سليماني في شرق لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المكون العسكري يرشح إبراهيم البدوي لرئاسة حكومة السودان خلفا لحمدوك

بسبب سوء الاحوال الجوية اضطراب في برنامج رحلات الجوية الجزائرية

تحرير 21 تلميذا خطفوا ليلة رأس السنة في نيجيريا

عبد السلام: العملية النوعية للبحرية اليمنية أوقعت دول العدوان بحالة التخبط

تقرير حقوقي: 340 حالة اعتقال سياسي لدى السلطة الفلسطينية خلال عام 2021

قائد في الجيش الايراني: نواصل العمل في تصنيع وتطوير المحركات البحرية