الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢
٠١:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حسام طارق: من المستحيل ان يستطيع العدو امحاء مدرسة الشهيد سليماني

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. انتهاء مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس

شاهد..هكذا اثبت العراقيين ولائهم لقادة النصر

بالفيديو.. ردود فعل المشاركين في إحياء الذكرى السنوية الـ2 لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس

أردوغان: سأزور السعودية في شهر فبراير المقبل

بيوت المواطنين الغارقة بمياه الأمطار تكذب النظام البحريني

الرئاسة العراقية تستذكر بإجلال الوقفة الشجاعة لقادة النصر