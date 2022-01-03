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انتهاء مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفاد سمير شوهاني مراسل العالم، بانتهاء مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس، مشيرا الى وجود مراسم أخرى في كافة المحافظات الإيرانية وأخرى في خارج إيران في لبنان وفلسطين واليمن وسورية وأفغانستان ومناطق أخرى.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع مراسلنا خلال تغطية خاصة لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس أشار مراسلنا الى أنه خلال المراسم الأخرى التي اقيمت في العاصمة الإيرانية طهران، كانت هنالك كلمات لشخصيات إيرانية وعراقية ومنها ألقى الشيخ قيس الخزعلي كلمته، الذي أكد أن ما قام به الشهيد قاسم سليماني، قد ساهم بشكل كبير في انجاح مشروع المقاومة وافشال المشروعات الاستكبارية في المنطقة.

وكانت قد بدأت مراسم احياء الذكرى السنوية الثانية لواقعة استشهاد "الفريق الحاج قاسم سليماني" ورفاقه، وسط تجمع جماهيري عظيم بحضور رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، في مصلى طهران الكبير.

وألقى الرئيس الإيراني "اية الله رئيسي" كلمة في هذه المراسم التي يشارك فيها جمع من كبار المسؤولين والقادة العسكريين في البلاد.

وتعود واقعة استشهاد القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري "الحاج قاسم سليماني"، الى الثالث من يناير 2020؛ حيث اقدمت الطائرات المسيرة التابعة للكيان الامريكي الارهابي على استهداف موكبه عندما كان مغادرا مطار بغداد الدولي.

وفضلا عن القائد سليماني، فقد اسفرت عملية الاغتيال الاجرامية عن استشهاد نائب القائد العام السابق للحشد الشعبي العراقي "الشهيد ابو مهدي المهندس" وعدد من رفاق هذين القائدين العظيمين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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