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المبادلات التجارية البينية محور نقاش بين الجزائر وموريتانيا

المبادلات التجارية البينية محور نقاش بين الجزائر وموريتانيا
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

استقبل اليوم، وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، بمقر الوزارة وفدا برلمانيا موريتانيا يترأسه المختار ولد خليفة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية.

العالم _ افريقيا

وخلال لقاءه بالوفد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من المجلس الشعبي الوطني، ذكر زغدار بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الجارين مؤكدا رغبة الجزائر في تقوية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية أكثر فأكثر مع نواكشوط لاسيما من خلال رفع المبادلات التجارية البينية. وأوضح بأن تعليمة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا يندرج في هذا الإطار.

كما دعا الوزير المؤسسات الجزائرية إلى الاستثمار في موريتانيا والمؤسسات الموريتانية للاستثمار في الجزائر وهو ما سيسمح بتبادل التجارب والخبرات التي يطمح إليها البلدان لاسيما في قطاعات الصناعة، الصناعات الغذائية، المناجم، الفلاحة والصيد البحري.

وأشار في هذا الإطار، إلى دور البرلمانيين في البلدين كقوة اقتراح في الدفع بكل ما من شانه تعميق هذه التوجهات وتقوية العلاقات الثنائية.

وبدوره، أعرب رئيس الوفد الموريتاني إرادة بلاده لدفع عجلة التعاون الاقتصادي مع الجزائر والاستفادة من تجربتها في المجال الصناعي حيث أبدى إعجاب وفده بمختلف المنتجات الصناعية التي عاينها خلال زيارته لعدة مؤسسات بمختلف ولايات الوطن والتي يمكن تسويقها في موريتانيا.

ومن جانبهم، أشار أعضاء الوفد إلى وجود الكثير من فرص التعاون المتاحة لم يتم استغلالها والتي يمكن أن تشكل أرضية للشراكة المثمرة بين البلدين.

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