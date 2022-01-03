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قائد في الجيش الايراني: نواصل العمل في تصنيع وتطوير المحركات البحرية

قائد في الجيش الايراني: نواصل العمل في تصنيع وتطوير المحركات البحرية
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال مساعد قائد الجيش الايراني في الشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري ان قطاع الصناعات الدفاعية في البلاد يواصل انتاج وتطوير المحركات البحرية لسد حاجات البلاد منها.

العالم-إيران

ولفت حبیب‌ الله سیاري، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إلى إزاحة الستار عن اول محرك بحري محلي الصنع بقوة 3600 حصان، موضحاً: إن هذا المحرك البحري أطلق عليه اسم مكران وأزيح الستار عنه في قاعدة "7 آذر" للقوة البحرية في الاسبوع الماضي.

واضاف: إن النشاطات مستمرة في تنمية المنتجات المحلية بهذا القطاع من اجل سد حاجات البلاد منها حيث ينبغي مواصلة العمل على تطوير المحركات البحرية في الداخل وتأمين الحاجة منها عبر الصناعات الوطنية.

وفي سياق آخر لفت الى ان القوات المسلحة الايرانية لديها طلبات في مجال الموازنة وتعزيز البنية الدفاعية للبلاد وسيتم تقديمها الى اللجان التخصصية البرلمانية

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قائد في الجيش الايراني: نواصل العمل في تصنيع وتطوير المحركات البحرية