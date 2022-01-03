الشهيد سليماني بعيون المقاومة الفلسطينة

العالم - فلسطين

وقال الزهار: إن "الشهيد الحاج قاسم سليماني قدم الدعم للقدس وأحبابها، وأحب أرض فلسطين، وكان له دور كبير في دعم القضية الفلسطينية".

وأضاف الزهار في كلمة له في حفل أحيّاء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس القائد قاسم سليماني وقائد الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس، أن "سليماني كان مؤمنا بانتصار المقاومة وزوال الاحتلال الصهيوني من فلسطين والمنطقة".

وأشار الزهار، "أن الشهيد كان أول من دعم حكومة المقاومة في قطاع غزة، عقب تشكيلها عام 2006، وأيضًا برنامج المقاومة في التصدي لاعتداءات العدو."

من جهته، قال القيادي في الجبهة الشعبية، هاني الثوابتة، باسم اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي: إن "القائد قاسم سليماني كرس حياته في دعم المقاومة والقضية الفلسطينية، وتوحيد قوة المقاومة في العديد من دول المنطقة".

وأضاف الثوابتة، أن "سليماني كانت لديه قناعة راسخة في مراكمة القوة التي تجاوزت الجغرافيا إلى توحيد الطاقات والاستراتيجيات الانتصارات."

وأكد أن "الحاج سليماني انتصر للشعب الفلسطيني، وقد جاد بدمه في سبيل فلسطين وتحريرها."

وتوجه الثوابتة، بالتحية لذوي سليماني، وإلى أرواح الشهداء الأبرار على امتداد الأوطان.