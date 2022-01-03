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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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السيد نصر الله: عندما يتم احياء مناسبة استشهاد قادة النصر اليوم في العراق وايران ومناطق أخرى فإن ذلك يؤكد على حفظ جميل هؤلاء الشهداء
السيد نصر الله: تداعيات اغتيال الأميركيين للشهيدين سليماني والمهندس مازالت مستمرة حتى اليوم
السيد نصر الله: نحن متمسكون بالتفاهم مع التيار الوطني الحر وحاضرون لتطويره بما يحقق المصلحة الوطنية
السيد نصر الله: نؤكد على أهمية الحوار بين اللبنانيين ونحن حريصون جداً على الحلفاء والأصدقاء
السيد نصر الله: أعزي باستشهاد السفير الايراني في اليمن الشهيد حسن ايرلو وكان من الذين حضروا الى لبنان لمواكبة المقاومين مع بدايات المقاومة
كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى استشهاد قادة النصر
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس وسط إطلاق للقنابل الغازية والصوتية
الرئيس الارميني نيكول باشينيان: ارمينيا عازمة على تنمية العلاقات مع ايران في جميع المجالات خاصة الاقتصادية منها
الرئيس الارميني نيكول باشينيان: ارمينيا عازمة على تنمية العلاقات مع ايران في جميع المجالات خاصة الاقتصادية منها
الرئيس الايراني لنظيره الارميني هاتفيا: سياسة ايران المبدئية تقوم على دعم حق سيادة الدول على اراضيها
السيد نصر الله: نؤكد على أهمية الحوار بين اللبنانيين ونحن حريصون جداً على الحلفاء والأصدقاء
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش
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