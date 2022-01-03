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السيد نصر الله: اميركا تتحمل المسؤولية بالدرجة الاولى في العدوان على اليمن والسعودية هي المنفذ للعدوان

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

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