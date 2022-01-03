الخشية الصهيونية من المناورات العسكرية الايرانية

العالم - العين الاسرائيلية

وبحث برنامج"العين الاسرائيلية"، في تركيز اعلام العدو المتلفز على تعاظم القدرات العسكرية الايرانية وبشكل خاص على المناورات العسكرية الاخيرة التي شهدت محاكاة لضرب مفاعل ديمونة النووي فيما استمر في ابراز الخشية الصهيونية من الحرب المقبلة.

واعتبر الرواس ان الصهاينة اليوم يتحدثون بلغة عكسية، وهذا الامر يجب التوقف عنده لان الكيان الاسرائيلي وحده يتكلم بالمسالة العسكرية بدون الولايات المتحدة وحلفائها في هذه المنطقة لان "اسرائيل" كانت ولاتزال ترفض اي اتفاق مع ايران وتريد أن تجرد ايران من هذه الحق بمعرفتها النووية وهذا الامر بالغ الخطورة لان "اسرائيل" هي من تجر المنطقة الى الحروب.

ويلقي البرنامج الضوء على استمرار الخشية الصهيونية من الحرب المقبلة التي قد تندلع في المنطقة والسيناريوهات الكارثية المتوقعة على الكيان ما دفعه الى تكثيف مناوراته العسكرية لمواجهة تلك السيناريوهات، كما ذكرت قناة كان العبرية.

وتطرق البرنامج الى الخيبات التي يعيشها جيش العدو الاسرائيلي جراء تصاعد محور المقاومة في المنطقة وتزايد القدرات الايرانية العسكرية يبقى رهانه على تشكيل محور معاد لايران مع دول التطبيع العربية ضعيفا فلا يمكن التعويل عليه كما تشير القناة الـ14 العبرية.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " العين الاسرائيلية "، نستضيف:

- خالد الرواس المتابع الباحث والمحلل السياسي من بيروت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5978833