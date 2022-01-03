رمضان شريف يتحدث عن الشهيد الفريق قاسم سليماني

العالم - خاص بالعالم

واوضح رمضان شريف في مقابلة مع قناة العالم إن أختيار قاعدة عين الأسد في العراق جاء بسبب وجود قادة القوات الأمريكية هناك.

قال لقد كان قرار حرس الثورة الاسلامية هو ان تنفذ عملية انتقام اولية اوصفعة اولية للقوات الاميركية قبل دفن الشهيد سليماني وقد تم استهداف قاعدة عين الاسد في العراق وبغض النظر عن ردود الفعل التي قد تقوم بها الولايات المتحدة كان المهم بالنسبة لنا هو ان يتم كسر هبية اميركا في المنطقة، من ناحية ومن ناحية اخرى اظهار قدرة الشعب الايراني على المواجهة الجادة مع الولايات المتحدة".

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