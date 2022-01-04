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محادثات بين ايران والترويكا الاوروبية في فيينا

محادثات بين ايران والترويكا الاوروبية في فيينا
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

اجرى كبار مفاوضي الدول الاوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا محادثات في العاصمة النمساویة فیینا مع مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني.

العالم - ايران

وبدات اليوم الاثنين المرحلة الثانية من مفاوضات رفع الحظر بين ايران ومجموعة "4+1" بعد توقف لفترة 3 ايام بسبب عطلة العام الميلادي الجديد.

والتقى باقري كني اليوم ايضا منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا ورؤساء بعض الدول المشاركة في المفاوضات.

وكان كبير المفاوضين الايرانيين قد وصل الى العاصمة النمساوية فيينا اليوم الاثنين للمشاركة في المرحلة الثانية من مفاوضات الجولة الثامنة في فيينا التي كانت قد انطلقت مرحلتها الاولى يوم الاثنين الماضي وتوقفت 3 ايام لمناسبة عطلة بداية العام الميلادي الجديد.

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