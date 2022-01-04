مالي تقترح على "إيكواس" تأجيل الانتخابات خمس سنوات

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وكانت الحكومة الانتقالية قد اتفقت في البداية على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير/ شباط 2022 بعد 18 شهراً من إقدام الكولونيل أسيمي غويتا على إطاحة الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا.

ولم يتحقق تقدم يذكر منذ ذلك الحين، وأرجعت الحكومة ذلك إلى الفوضى وموجة عنف من قِبل المتشددين. ويوم الخميس أوصى مؤتمر معني بوضع جدول زمني للانتخابات بضرورة تأجيلها لمدة تراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

وقال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، عقب اجتماع مع رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، الذي يرأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" المكونة من 15 دولة، إنه اقترح الأخذ بالحد الأقصى للمدة.

وقال ديوب في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي: "ما طُرح تمديد لمدة خمس سنوات". وأضاف: "لكن من المهم الإشارة إلى أن هذه أقصى مدة". ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم "إيكواس".

وقام غويتا بانقلاب ثانٍ في مايو/ أيار 2021 عندما نحّى الرئيس المؤقت الذي خلف كيتا وتولى هو المنصب. وفي غينيا أيضاً أطاح الجيش الرئيس ألفا كوندي في سبتمبر/ أيلول.

وفرضت "إيكواس" عقوبات على المسؤولين في مالي بسبب تأخر الانتخابات، وتوعدت بالمزيد إذا لم تقدم مالي بحلول نهاية 2021 خطة للانتخابات المزمعة في فبراير/ شباط.