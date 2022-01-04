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المغرب ينهي مهام سفيريه في الجزائر وإيران

المغرب ينهي مهام سفيريه في الجزائر وإيران
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أنهى الملك المغربي محمد السادس مهام سفير بلاده في الجزائر حسن عبد الخالق، وذلك بعد مرور 113 يوما على انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

العالم - المغرب

وكان حسن عبد الخالق قد عاد إلى المغرب رفقة وفد ديبلوماسي مغربي، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في 24 اغسطس/ آب الماضي، قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب.

ووفق ما أوردته الجريدة الرسمية المغربية في عددها الأخير رقم 7052 بتاريخ 30 ديسمبر / كانون الأول الماضي، فقد تم إنهاء مهام السفير المغربي بناء على تعليمات من محمد السادس، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتعيش العلاقات المغربية الجزائرية، منذ أشهر، أزمة غير مسبوقة، كانت أبرز فصولها إعلان وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في 24 أغسطس/آب الماضي، عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، جراء "استفزاز المملكة المغربية (للجزائر) الذي بلغ ذروته"، و"تخليها عن الالتزامات الأساسية للعلاقات مع الجزائر".

وإلى جانب إنهاء مهام السفير المغربي بالجزائر، شملت لائحة السفراء المنتهية مهامهم بناء على تعليمات من الملك المغربي اسم حسن حامي سفير الرباط لدى إيران، وذلك ابتداء من 14 ديسمبر / كانون الأول الماضي 2021.

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