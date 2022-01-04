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محكمة أمريكية تستدعي ترامب واثنين من أبنائه

محكمة أمريكية تستدعي ترامب واثنين من أبنائه
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن وثيقة من محكمة أن المدعية العامة في ولاية نيويورك استدعت اثنين من أبناء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهما دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، في إطار تحقيقها بشأن الاحتيال المدني في أعمال ترامب.

العالم - الأميركيتان

ونقلت نيويورك تايمز عن مصدر مطلع على الموضوع أن مذكرتي الاستدعاء صدرتا من مكتب المدعية العامة ليتيشيا جيمس في أول ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى أمر استدعاء آخر لترامب نفسه.

ورفع الرئيس الجمهوري السابق دعوى قضائية ضد جيمس في محاولة لمنع تحقيقها في الاحتيال المدني في شركته، ويتهم جيمس، وهي ديمقراطية، بالانحياز الحزبي.

وفي 7 كانون الأول/ديسمبر، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ جيمس طلبت من الرئيس السابق الحضور شخصياً إلى مكتبها بعد شهر تماماً، أي في 7 كانون الثاني/يناير، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي.

وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، تقدّم الرئيس الجمهوري السابق بشكوى ضدّ المدّعية العامة المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متّهماً إيّاها بإجراء تحقيقها هذا بدوافع سياسية، وذلك في محاولة منه لعرقلة سير هذا التحقيق.

وفي بيان أصدروه الاثنين ، اتّهم محامو عائلة ترامب المدّعية العامة بأنّها تدير هذا التحقيق "بما يمثل تهديداً لديموقراطيتنا"، بما في ذلك "انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية".

ومنذ حوالى ثلاث سنوات تشتبه المدّعية العامة لولاية نيويورك في أنّ منظمة ترامب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدّمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفّضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلّمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقلّ.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 استمعت المدّعية العامة إلى أقوال إريك ترامب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترامب.

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