خاشقجي يفرض وجوده على لقاء إردوغان وبن سلمان المرتقب

العالم - السعودية

ونقل التقرير عن مسؤولين إقليميين، لم يسمهم، قولهم إن ولي العهد السعودي "يريد وعدا بأن إردوغان لن يثير قضية مقتل خاشقجي مرة أخرى، وبأن يقنع وسائل الإعلام التركية بالتوقف عن الحديث عن هذا الموضوع".

وتعرض خاشقجي، وهو سعودي بارز عاش في المنفى الذاتي في الولايات المتحدة، وكان يكتب مقالات لصحيفة واشنطن بوست، للقتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018، ولم يتم العثور على جثته حتى اليوم.

والاثنين الماضي، أعلن إردوغان عزمه زيارة السعودية، في فبراير المقبل، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين بمدينة إسطنبول.

وقال إردوغان، في معرض رده على استفسار أحد المصدرين عن وضع العلاقات التجارية بين تركيا والسعودية، إنه سيبحث مع الملك السعودي العراقيل التي تشوب العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف قائلا: "تلقيت دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لزيارة الرياض، وسنناقش أمورا كثيرة تخص علاقات البلدين".

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عزمه زيارة السعودية، في فبراير المقبل.

وعن الظروف التي ساعدت في نجاح ترتيب اللقاء، يكشف التقرير أن " إردوغان ومحمد بن سلمان يتطلعون إلى الاجتماع منذ أسابيع عدة، حيث حاول المسؤولون القطريون دون جدوى جمعهما في الدوحة، ديسمبر الماضي".

واعتبر أن "انتهاء الخلاف العام الماضي بين قطر، حليفة تركيا، وباقي دول الخليج الفارسي في مدينة العلا السعودية ساعد على إطلاق موجة من الدبلوماسية لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط".

ولفت التقرير إلى أن إردوغان يتطلع نحو التعاون الاقتصادي أكثر من الجغرافيا السياسية، نظرا للأزمة المالية التي تعاني منها الليرة المحلية.