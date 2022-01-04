إثيوبيا تؤكد على آلية سلمية لحل النزاع الحدودي مع السودان

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وأضاف مفتي في إيجاز صحفي أن الاثيوبيين والسودانيين شعب واحد في بلدين تفصلهما حدود من صنع الإنسان، متابعا أن إثيوبيا لاتنتقم من أي عمل عدائي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.



وأشار إلى أن إثيوبيا امتنعت عن شن هجوم مضاد ضد النزعة العدائية من جانب الجناح العسكري للحكومة الانتقالية السودانية لعلمها بمن هم وراء هذه الأفعال،بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية(إينا).



وعن استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الأحد، قال مفتي إن إثيوبيا تتابع عن كثب الوضع في السودان.



وأوضح أن إثيوبيا تريد أن يحل الشعب السوداني خلافاته بوسائل سلمية بدون تدخل خارجي في شؤونه الداخلية.