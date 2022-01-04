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اقامة مجلس عزاء في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) بحضور قائد الثورة

اقامة مجلس عزاء في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) بحضور قائد الثورة
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

اقيمت الليلة الاولى لمجلس عزاء في ذكرى استشهاد بضعة الرسول الاكرم (ص) السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بحضور قائد الثورة الاسلامية في العاصمة طهران.

العالم - ايران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ، ان الليلة الاولى لمجلس عزاء في ذكرى استشهاد بضعة الرسول الاكرم (ص) السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها اقيمت بحضور قائد الثورة الاسلامية في حسينية الامام الخميني ( رض ) بالعاصمة طهران.

واعتبر حجة الإسلام صديقي في كلمة له القاها في هذه المراسم ان الشوق في الاستشهاد والموت في سبيل الله من السمات الخاصة لاولياء الله وقال : ان الاستشهاد بالنسبة للعباد المخلصين هو الوصول إلى الله(سبحانه وتعالى) ، و ان فتح الفتوح للثورة هو تربية طلاب متميزين واستشهاديين مثل الشهيد سليماني في مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.

هذا وقام حجة الاسلام والمسلمين السيد حداديان بقراءة المراثي بهذه المناسبة.

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