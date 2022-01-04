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العميد فدوي: الشهيد سليماني كان في الخط الامامي بساحة المعركة دوما

العميد فدوي: الشهيد سليماني كان في الخط الامامي بساحة المعركة دوما
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي بان الشهيد قاسم سليماني كان على الدوام في الخط الامامي بساحة المعركة وكان مقداما في الظروف الصعبة.

العالم - ایران

وقال العميد فدوي في كلمته مساء الاثنين خلال مراسم اقيمت في مدينة سمنان احياء للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني: ان الشهيد سليماني كان في الخط الامامي بساحة المعركة دوما وكان مقداما في الظروف الصعبة ولذلك كان افراد قواته يحبونه ويتبعونه دوما.

واضاف: ان استشهاد رجل عظيم كالقائد سليماني اوجد منعطفا في تاريخ عشاق الثورة الاسلامية.

واشار نائب القائد العام لحرس الثورة الى فشل سياسات اميركا في المنطقة واضاف: ان الاميركيين اضطروا اليوم للهروب من امام جبهة الحق وان ابطال محور المقاومة ضيقوا عليهم الخناق بحيث اصبحوا يتوسلون قائلين انقذونا من هذه الورطة.

واكد العميد فدوي بان حزب الله منتصر دوما وهذا هو وعد الله وقال: لقد راينا هذا الوعد الالهي على مدى الاعوام الـ 43 الماضية بعد انتصار الثورة الاسلامية ونؤمن به.

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العميد فدوي: الشهيد سليماني كان في الخط الامامي بساحة المعركة دوما