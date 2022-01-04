مسار التطبيع يتعثر والسبب..

العالم - انقلاب الصورة

لهذا السبب حاول الاميركان والصهاينة اعادة حركة التطبيع مع بعض الانظمة ما ادی الی هرولة انظمة جديدة علی هذا السبيل ومنها المغرب، لكن التطبيع في هذا البلد، لم يتجاوز تطبيع النظام، فقد واجه سخطاً ورداً واسعاً علی الصعيد الشعبي.

ورغم مرور عام علی تطبيع المغرب مع الاحتلال توج المغرب هذه الاتفاقية علی المستوی الرسمي باضافة بعض الاتفاقيات العسكرية عند زيارة وزير الحرب الصهيوني للمغرب.

وحاولت قنوات عبرية ترويج كذبة عجيبة وهي عدم وجود شريحة كبيرة تخالف تطبيع بلادها مع الاحتلال في المغرب، مبررة ان المغاربة يكنون الولاء للملك المغربي وانه هو من بنی هذه العلاقات ولهذا لايناهضونها.

ولكن الواقع انه بعد عام من توقيع اتفاق التطبيع لايزال الاتفاق يثير المزيد من ردود الفعل الغاضبة والساخطة في صفوف الشعب المغربي والهيئات المناهضة للتطبيع في هذا البلد، خاصة بعد الزيارة التي قام بها وزير الحرب الصهيوني للمغرب والتي اعقبتها تظاهرات غيرمنقطعة مناهضة للتطبيع في المغرب رغم قمع قوات الامن والتضييق علی المتظاهرين الا انهم يصرون في كل مرة علی التعبير عن وفائهم للقضية الفلسطينية.

وغنت الجماهير المغربية في استاد لكرة القدم اغنية تضامن فيها مع الشعب الفلسطيني معبرة عن رأي الشارع المغربي حيال التطبيع.

وأهم من ذلك كان تضامن الجماهير مع اغنية تضامن مع الشعب الفلسطيني خلال كأس العرب، والذي انتهی بانتصار مميز للمنتخب الجزائري والذي اهدی بطولته للشعب الفلسطيني.

https://www.alalam.ir/news/5979788