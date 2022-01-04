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عزيزتي ... مقطع من رسالة الحاج قاسم سليماني لابنته + فيديو

الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقطع فيديو يتضمّن مقاطع من رسالة اللواء الشهيد الحاج قاسم سليماني إلى ابنته إضافة إلى مقتطفات من كلمات لمختلف الشخصيّات ومن بينهم الإمام الخامنئي حول شخصيّة الشهيد القائد.

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