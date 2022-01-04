ترامب يصف 'تويتر' بأنه 'وصمة عار على الديمقراطية'

العالم - الأميركيتان

ويأتي هجوم ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة بعد إغلاقه بشكل دائم حساب النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، المؤيدة له.

وحظر "تويتر" حساب غرين، يوم الأحد، بسبب نشرها معلومات مضللة عن فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يعد انتهاكا لسياسات النشر الخاصة بـ"تويتر".

وأشار ترامب في بيان رسمي إلى أن "مارجوري تايلور غرين تملك جمهورا كبيرا من الأشخاص الصادقين والوطنيين والعمل الجاد، وهي لا تستحق ما حدث لها في أماكن مثل تويتر وفيسبوك".

وتابع ترامب أن "موقعي "تويتر" و"فيسبوك" مملين، ولديهم فقط وجهة نظر يسارية راديكالية، ويكرههم الجميع، إنهم وصمة عار على أمتنا".

كما حث الرئيس الأمريكي السابق أنصاره على مغادرة كلتا المنصتين، بعد أشهر فقط من الإعلان عن مشروعه الخاص لوسائل التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال"، المقرر إطلاقه في الربع الأول من عام 2022.

يشار إلى أن موقع "فيسبوك" حظر، أمس الاثنين، وبصورة مؤقتة، مارجوري تايلور غرين، من التعليق والنشر لمدة 24 ساعة، بعد أن نشرت منشورات تنتهك إرشادات المجتمع.

وتعرّض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نفسه للحظر على موقعي "تويتر" و"فيسبوك" منذ ما يقرب العام، بعد أحداث اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن في يوم 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بسبب مخاوفهما من أنه قد يواصل استخدام المنصتين للحث على المزيد من أعمال العنف في البلاد.

وبعد تعرضه للحظر، رفع ترامب دعاوى جماعية ضد "تويتر" و"فيسبوك" و"غوغل" ومديرينهم التنفيذيين، زاعما أنهم يفرضون رقابة على وجهات النظر المحافظة.