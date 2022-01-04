محمد بن سلمان يستعجل إزاحة والده لاعتلاء العرش

العالم - السعودية

وقال حساب "رجل دولة" الذي يعرف نفسه بأنه خدم لسنوات في منصب استشاري في السعودية، إن بن سلمان يستعجل لاعتلاء العرش لأن في ذلك نجاة له في الكثير من القضايا.

وأضاف الحساب أن بن سلمان في ذات الوقت متخوّف من ردة الفعل الداخلية (العائلة المالكة) وردة فعل القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن محمد بن سلمان قام بتجميد والده الملك نهائياً قبل أكثر من عام تحضيراً لتنصيب نفسه، ولكنه ما زال مترددا.

ومؤخرا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا يتناول حقائق تثبت عزل ولي العهد محمد بن سلمان والده الملك سلمان عن المشهد في السعودية بهدف إحكام سيطرته على المشهد السياسي والتمهيد لاعتلائه العرش.

وقال التقرير إن محمد بن سلمان يتحول من قائد فعلّي للمملكة إلى ملك غير متوّج، يستقبل الضيوف الأجانب ويترأّس قمما إقليمية تستضيفها بلاده، مع تقدم والده الملك سلمان بن عبد العزيز في السن، حسبما يرى خبراء ودبلوماسيون.

ولطالما اعتبر محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية منذ تعيينه وليا للعهد في حزيران/يونيو 2017، لكنّه بات ينفرد مؤخرا بالمشهد مع استقباله وحده الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون مطلع الشهر الجاري وترأسه قمة قادة الخليج الثلاثاء الماضي في الرياض.

لم توضح السلطات السعودية سبب غياب الملك السعودي عن حضور القمة الخليجية التي أقيمت في الرياض الثلاثاء، خصوصا وأنّه ألقى كلمة متلّفزة لمناسبة إقرار الموازنة قبلها بيومين.

قبل القمة الأخيرة، قام ولي العهد بجولة في كافة دول الخليج الفارسي استمرّت 5 أيام حصل خلالها على استقبال شبه ملكي وحظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وقال دبلوماسي غربي في الرياض إنّ “الترتيبات مع الديوان الملكي باتت تتم من خلال مكتب محمد بن سلمان فيما الملك لا يظهر في الصورة منذ فترة طويلة قاربت على السنتين”.

وتابع الدبلوماسي الذي فضّل عدم ذكر اسمه إنّ ولي العهد “تجاوز فكرة أنّه ملك قيد الإعداد إلى فكرة أنه ملك (غير متوّج بعد) في القصر”.

ويبدو الطريق ممهّدا أمام ولي العهد للحكم لوقت طويل. ولا توجد عقبات متوقعة لصعوده إلى العرش، إذ أنّه أزاح منافسيه الواحد تلو الأخر من طريقه، في حين أنّ معارضيه مشتتون خارج البلاد.

واضاف الدبلوماسي أنّ “المسألة مسألة وقت وستُحل بحكم الأمر الواقع”.