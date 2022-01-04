الاحتلال الأميركي يداهم منازل قرية الدشيشة بانزال جوي في ريف الحسكة

العالم - سوريا

ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) عن مصادر محلية قولها، إن “قوات الاحتلال الأمريكي نفذت عملية إنزال على قرية الدشيشة الغربية بريف الحسكة الجنوبي عبر أربع مروحيات ومسيرة وقوة أرضية برفقة مسلحين من ميليشيا (قسد) المرتبطة بها”.

وبينت المصادر أن قوات الاحتلال ومسلحي ميليشيا قسد فرضوا طوقاً على المنطقة المذكورة وداهموا عدداً من منازل القرية وخلعوا أبوابها وعبثوا بمحتوياتها ما أدى إلى حالة من الهلع والرعب لدى السكان.

وتعمد قوات الاحتلال الأمريكي بين الحين والآخر على تنفيذ عمليات إنزال ومداهمة برفقة ميليشيا (قسد) لمنازل المواطنين في المناطق التي تحتلها في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة إضافة لممارسات ميليشيا (قسد) القمعية في اختطاف المدنيين واقتيادهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري للقتال في صفوفها.