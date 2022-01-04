وفد التيار الصدري لاربيل أكد على حكومة أغلبية بمشاركة الكتل الفائزة

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتمع مع وفد التيار الصدري الذي يزور اربيل حاليا لبحث عدد من الملفات السياسية وتشكيل الحكومة"، مبيناً أن "وجهة نظر التيار الصدري للحكومة القادمة هو أن تكون حكومة أغلبية وطنية تشارك فيها الأحزاب الفائزة مع وجود معارضة قوية أيضا".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي لديه خصوصية ورؤية في كردستان ،وهناك مشروع خاص مع الاتحاد الوطني الكردستاني"، مشيراً الى أن "المباحثات ،بشأن منصب رئيس الجمهورية، لم تتطرق حتى الآن مع الاتحاد الوطني".

وأكد أن "هناك تفهماً مع التيار بخصوص تشكيل الحكومة ،وسنعمل خلال الأيام القادمة قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب".