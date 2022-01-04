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مراسل العالم: مقتل سميح جرادة الصبيحي احد قادة "لواء العمالقة" التابع للامارات مع عشرات المرتزقة في مواجهات مع القوات اليمنية بشبوة شرقي اليمن

الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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