فصائل المقاومة تدعو لجعل الجمعة القادمة يوم غضب إسنادا لـ'أبو هواش'

العالم- فلسطين

وتقدمت الفصائل في بيان تلاه القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، خلال وقفة نظمتها وزارة الأسرى بغزة، اليوم الثلاثاء، بالتحية للأسير أبو هواش، الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية لليوم 41 بعد المائة، مضيفة: نقول له لن نخذلك يا هشام ولن نتخلى عنك حتى تنال حريتك وإن قضية الأسرى هي محل إجماع وطني وتقف على سلم أولويات المقاومة ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم.

وأضاف بيان الفصائل: يواصل الأسير البطل أبو هواش إضرابه عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري التعسفي من قبل الاحتلال الصهيوني والمخالف للقانون الدولي وكل مبادئ حقوق الإنسان دون الاكتراث لكل النداءات والتدخلات لإطلاق سراحه وقد وصل إلى مرحلة الخطر الشديد وهو يصارع الموت، مما يدلل على العقلية العنصرية الإرهابية للاحتلال الذي استمر ارتكاب الجرائم بحق أسرانا وشعبنا لأنه لم يلق المحاسبة من المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين في التعاطي مع قضية الأسرى.

وحيت الفصائل شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه في غزة والضفة والثمانية وأربعين الذين توحدوا في دعمهم وإسنادهم للأسير هشام أبو هواش.

وحملت الفصائل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش "وعليه أن يتحمل التداعيات المترتبة على حدوث أي مكروه له".

وأضافت: "إن المساس بحياة الأسير هشام أبو هواش سيمثل قلبا للطاولة وعدوانا على شعبنا وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف المدافع عن أسرانا ومسرانا".

ودعت الفصائل شعبنا في الضفة الغربية والثمانية وأربعين إلى استمرار المسيرات والتضامن مع الأسير أبو هواش وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس في الضفة، كما دعت شعبنا في مخيمات للجوء والمهجر والساحات الدولية إلى تشكيل أكبر حملة تضامن دولي مع الأسير أبو هواش والضغط على الاحتلال لتجريم الاعتقال الإداري المخالف للقانون الدولي.

وطالبت المنظمات الحقوقية والانسانية العربية والدولية للقيام بواجبها تجاه أسرانا وملاحقة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

ودعت السلطة الفلسطينية للقيام بواجبها تجاه الأسير أبو هواش والمعتقلين الاداريين بوقف التنسيق الأمني ورفع اليد عن المقاومة في الضفة الغربية لتقوم بواجبها في الدفاع عن أسرانا ومقدساتنا وتقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكدت فصائل المقاومة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات موضوع الأسير أبو هواش والتعامل مع أي تطورات بالخصوص.

ودعمت الفصائل القرار الوطني الذي اتخذه الأسرى الاداريون بمقاطعة محاكم الاحتلال ونقف من ورائهم لإنهاء هذا الاعتقال التعسفي المخالف للقانون الدولي.

وشددت في ختام بيانها على أن الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة أسرانا الأبطال وسينتصر هشام ورفاقه الأسرى على الاحتلال.