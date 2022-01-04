عريضة دولية للمطالبة بطرد الإمارات من اليمن

العالم- اليمن

ونشر الموقع بيانا حظي بتوقيع آلاف المشاركين حول العالم جاء فيه “نحن الموقعون أدناه من الشعب اليمني، ندعو مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام إلى إصدار قرارات عاجلة تطالب بإنهاء الوجود العسكري وغير العسكري لدولة الامارات في اليمن”.

وأكد البيان أن وجود دولة الإمارات في اليمن غير قانوني بل ويمثل خرقاً صارخاً للقوانين والعهود والقواعد الدولية.

وقال أن الإمارات من خلال تدخلها في اليمن ألحقت أضرارًا جسيمة بالمجتمع اليمني، حيث عملت على تقسيم المناطق اليمنية إلى دويلات صغيرة، وخلق ميليشيات مسلحة تابعة لها وبالذات في المناطق الشرقية والجنوبية.