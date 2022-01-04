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السيد هاشم صفي الدين يزور مرقد الشهيد سليماني

السيد هاشم صفي الدين يزور مرقد الشهيد سليماني
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

حضر رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله لبنان السيد هاشم صفي الدين اليوم الثلاثاء مقبرة الشهداء بمدينة كرمان وزار مرقد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهداء الآخرين.

العالم - إيران

وحضرت ابنة الشهيد الحاج قاسم سليماني زينب سليماني المراسم.

وكان قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الحاج أبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهما استشهدوا صباح الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2020، في طريق مطار بغداد أثر هجوم ارهابي غادر قامت به طائرات اميركية مسيرة بأوامر مباشرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واقيمت مراسم الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني في مختلف المدن الايرانية. و تعد مقبرة الشهداء في مدينة كرمان في هذه الأيام مكانا للقاء الأشخاص والمسؤولين الذين يأتون إلى كرمان من جميع أنحاء إيران الإسلامية ودول أخرى لزيارة مرقد الشهيد الحاج قاسم سليماني.

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