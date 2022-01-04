الكاظمي يوافق على طلب استقاله محافظ النجف الاشرف

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وقال الياسري في بيان : "أعلن اليوم وصول موافقة رئيس الوزراء على طلبي بإعفائي من منصب محافظ النجف الأشرف"، مبيناً أنه "طيلة الفترة الماضية عملت بكل حرص وتفان واخلاص ما يحقق مصلحة النجف الأشرف أولا وأخيراً والحفاظ على قدسيتها وأبنائها ودمائهم وأملاكهم الخاصة ،وأتأمل أن أكون قد وفقت في تحقيق ذلك".

وأضاف أن "أكثر من خمسة أعوام تحملت المسؤولية في إدارة الحكومة المحلية أخرجت المحافظة من الكثير من الأزمات المالية الصعبة التي عصفت بالبلاد ونقص الخدمات وأزمة حظر التجوال في كورونا"، مشيراً الى أن "عجلة العمل والإعمار لم تتوقف وأصبحت النجف الأشرف يشار لها بالبنان من بين كل محافظات العراق بخدماتها ومشاريعها وحرصت على أن تكون هذه المشاريع وفق معايير النزاهة والشفافية حفاظاً على الأمانة الإدارية والقانونية والشرعية تجاه أموال النجف".

وبين أنه "رغم كل التحديات التي واجهت الحكومة المحلية طيلة فترة تسلمي الإدارة استطعنا أن نعبر الى بر الأمان واستطعنا أن نصل بالنجف الى مرحلة الاستقرار والتطور والتفكير نحو مدينة متطورة وفق الامكانيات المتطورة"، موضحاً أنه "خلال الأعوام القليلة القادمة ستكون النجف وفق الخطط الخمسية التي وضعت لها والتي نأمل من المحافظين القادمين إكمال المشوار فيها وستكون النجف مدينة متكاملة الخدمات".

وقدم محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، في 24 كانون الأول الماضي، استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.