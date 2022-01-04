السودان، الأزمة تراوح مكانها والحلول غائبة..الغموض يكتنف المشهد السياسي التونسي

العالم - بانوراما

وتلقي استقالة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك بثقلها على الحياة السياسية في البلاد، في وقت دعت الامم المتحدة الى اكمال المرحلة الانتقالية حتى منتصف العام المقبل موعد الانتخابات الرئاسية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: استنكار حركة النهضة التونسية التهم الموجهة ضد مسؤولها المعتقل نور الدين البحيري معتبرة انها تحمل صبغة سياسية.

وقالت كتلة حركة النهضة بالبرلمان إن التهم الموجهة الى البحيري تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه محذرة من عودة البلاد الى مربع الاستبداد والمحاكمات السياسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.