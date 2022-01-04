الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢
٠٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: الذين اجتمعوا على نعت محور المقاومة بالإرهاب هم يمثلون القتل الجماعي والإرهاب

الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة امريكية تكشف ما طلبه إبن سلمان من أردوغان

إذا استمر الجمهوريون بعرقلة قانون التصويت.. الديمقراطيون يلوحون بتغيير قواعد مجلس الشيوخ الأميركي

مراسيم احياء ذكرى استشهاد قادة النصر في بيروت

الكاظمي يوافق على طلب استقاله محافظ النجف الاشرف

الصين تعلن عزمها مواصلة تحديث الترسانة النووية

ولايتي: سليماني كان أهم قائد رفع راية إحياء الإسلام