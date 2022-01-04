مراسيم احياء ذكرى استشهاد قادة النصر في بيروت

العالم- لبنان

أكد السفير الايراني في لبنان محمد جلال فيروز نيا أن الجريمة التي ارتكبها ترامب باغتيال الشهيد سليماني اكدت التعاون بين الولايات المتحدة والارهاب في المنطقة.

و في كلمة له بمراسم تأبين قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبومهدي المهندس في السفارة الايرانية ببيروت قال محمد جلال فيروز نيا إن ايران وقفت على الدوام الى جانب لبنان ولاتزال على العهد لتقديم المساعدة للبنان للخروج من ظروفه الصعبة التي يعاني منها.

و أضاف أن ايران تمد يد الصداقة لدول الجوار ومستعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والامني لترسيخ الامن في المنطقة.

و شدد على أن ايران مستعدة للعودة لالتزاماتها اذا ما الغت اميركا الحظر والتزمت بتعهداتها.

كما أضاف السفير الايراني في لبنان أن خروج اميركا من الاتفاق النووي اثبت بان الجانب الاميركي ليس جديرا بالثقة.

وقال فيروز نيا: سيشهد التاريخ بان اميركا لم تخلف ورائها سوى الاثار السيئة للدمار.

و شدد السفير الايراني في لبنان قائلا: لن يكون بعد الان اي جندي اميركي في العراق او سوريا

كما أكد السفير الايراني في لبنان: الجريمة التي ارتكبها ترامب اكدت بشكل واضح التعاون بين الولايات المتحدة والارهاب في المنطقة.

وصف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الشهيد سليماني أنه تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة مشددا على أن بنادق المقاومة مصوبة نحو الكيان الإسرائيلي حتى إسقاطه وزواله.

وفي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر قال الشيخ نعيم قاسم إن إيران وقفت طيلة العقود 4 الماضية إلى جانب المقاومين.

وأضاف أن الشهيد قاسم سليماني قد تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة كما أنه صوَّب البوصلة نحو فلسطين.

ونوه الشيخ نعيم قاسم أنه: لولا المقاومة في لبنان لسيطرت "داعش" وأُقيمت المستوطنات في الجنوب .

كما شدد نائب الأمين العام لحزب الله على أن :هذا وطننا سندافع عنه ولن نتركه للاحتلال.. ستبقى بنادقنا مصوبة نحو الكيان الإسرائيلي حتى إسقاطه وزواله.

وخلص الشيخ نعيم قاسم إلى أن الذين اجتمعوا على نعت محور المقاومة بالإرهاب هم يمثلون القتل الجماعي والإرهاب.

أحيت السفارة الايرانية لدى بيروت مراسيم الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

وقال القيادي في حركة امل ايوب حميد إن الشهيد سليماني كان يتكأ على المقولة المشهورة لاشرقية ولاغربية.

كما أضاف الحاج سليماني انطلق في مسيرة الثورة الاسلامية وكان المسؤول في نشر الوعي الاجتماعي ومواجهة الاثار المدمرة للشعب الايراني.

وأشار أيوب حميد إلى أن الحاج سليماني "الذي لم يغتر بالالقاب وكان ساعيا لمرضاة الله والعامل لنصرة الحق" قائلا: مراسم تشييع الشهيد سلماني تؤكد بان نهجه مستمر.

