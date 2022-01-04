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زياد نخالة: ها هو شعب فلسطين والمقاومة يقولون للعدو نحن نحاصركم حتى لو امتلكتم كل اسلحة العالم

الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

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