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نعيم قاسم: الشهيد سليماني تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة

نعيم قاسم: الشهيد سليماني تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

وصف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الشهيد سليماني أنه تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة مشددا على أن بنادق المقاومة مصوبة نحو الكيان الإسرائيلي حتى إسقاطه وزواله.

العالم- لبنان

وفي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر قال الشيخ نعيم قاسم إن إيران وقفت طيلة العقود 4 الماضية إلى جانب المقاومين.

وأضاف أن الشهيد قاسم سليماني قد تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة كما أنه صوَّب البوصلة نحو فلسطين.

ونوه الشيخ نعيم قاسم أنه: لولا المقاومة في لبنان لسيطرت "داعش" وأُقيمت المستوطنات في الجنوب .

كما شدد نائب الأمين العام لحزب الله على أن :هذا وطننا سندافع عنه ولن نتركه للاحتلال.. ستبقى بنادقنا مصوبة نحو الكيان الإسرائيلي حتى إسقاطه وزواله.

وخلص الشيخ نعيم قاسم إلى أن الذين اجتمعوا على نعت محور المقاومة بالإرهاب هم يمثلون القتل الجماعي والإرهاب.

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