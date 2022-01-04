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جريب يدعو قبائل لحج لسحب أبنائها من محارق الموت في شبوة

جريب يدعو قبائل لحج لسحب أبنائها من محارق الموت في شبوة
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

دعا محافظ لحج أحمد حمود جريب، قبائل المحافظة بمختلف مديرياتها إلى سحب أبنائهم المغرر بهم من قبل تحالف العدوان السعودي من جبهات محافظة شبوة.

العالم- اليمن

ووفق وكالة "سبأ" أكد المحافظ جريب أن دول العدوان تسعى لاستنزاف أبناء المحافظات الجنوبية في معارك عبثية لتحقيق أجندتها الاستعمارية.

وأشار جريب إلى أن العدوان يدفع بأبناء محافظة لحج إلى محارق موت مميتة في بيحان كما سبق وأن دفع بهم في محارق الموت التي أودت بحياة المئات من أبناء قبائل لحج في الساحل الغربي.

وحذر المحافظ من استمرار مسلسل الاستنزاف المتعمد ضد أبناء لحج، لافتا إلى أن مقتل وإصابة العشرات من أبناء طور الباحة وكرش ومناطق أخرى في لحج وشبوة خلال الأيام الماضية، مؤشر على إمعان العدوان في التضحية بأبناء قبائل لحج في معارك عبثية.

وأوضح جريب، أن مليشيات طارق عفاش والإصلاح تعمل على تنفيذ خطة إجرامية تستهدف أبناء لحج كون العدوان ينظر للمحافظة كمخزون بشري يهدد مستقبلة الاستعماري في المحافظات الجنوبية، عبر عفاش ومرتزقته ويسعى لانهاك القوى الشعبية التي تهدد مصالحه في المستقبل بهدف التفرد بالسيطرة عبر أدواته ومرتزقته.

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