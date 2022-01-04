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مراسل العالم: الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش في سجنون الاحتلال وصلت إلى التردي

الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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