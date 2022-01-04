القيادي الهيثم: المقاومة لن تترك الأسير 'ابو هواش' وحده وقرار الرد لا زال حاضرا

العالم- فلسطين

وأشار الهيثم إلى أن الأسير أبو هواش يواصل معركته شامخًا كما الجبال في مواجهة جلاديه.

وأضاف الهيثم بأن الاحتلال بعنجهيته لا يستهدف الأسير أبو هواش وحده، بل يستهدف المقاومة الفلسطينية والكل الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول أن يكون الأسير أبو هواش هو نهاية الانتصارات لمعركة الأمعاء الخاوية لذلك يماطل معه.

واستطرد الهيثم قائلاً: "يبدو أن الاحتلال نسي أن خلف أبو هواش مقاومة لن تترك الأسرى وحدهم يواجهون جبروت السجان".

وشدد الهيثم على أن القائد زياد النخالة عندما يتوعد، فهو لا يبيع الوهم لأبناء شعبنا، وإنما يحمل رسائل واضحة، مضيفًا "هذا ما دفع الجماهير للهتاف باسمه وللمقاومة".

ووجه الهيثم دعوة لأهلنا في الضفة للخروج ونصرة الأسير، وإعاقة حركة الجيش والمستوطنين في كل مدن الضفة وبين المستوطنات".

وجدد الهيثم التأكيد على أن أي مكروه سيصيب الأسير أبو هواش سيدفع المقاومة وسرايا القدس للدخول في معركة مفتوحة مع العدو المجرم، وتلقينه درسًا لن ينساه، متابعًا "القدس والأسرى والمقدسات ثوابت لا يمكن لنا في الجهاد الاسلامي السماح بالمساس بها".

وطالب الهيثم السلطة الفلسطينية الانضمام لصف الجماهير، التي تساند المقاومة وتحافظ على الثوابت، لا أن تقمعهم.

وختم الهيثم حديثه " أن العدو في نهاية المطاف سيرضخ صاغراً أمام صمود وجبروت الأسير ابو هواش.