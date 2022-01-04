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الجزائر تتجه نحو تصدير منتجات عسكرية للسوق الدولية والأفريقية

الجزائر تتجه نحو تصدير منتجات عسكرية للسوق الدولية والأفريقية
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

 أكد مدير الصناعات العسكرية في الجزائر اللواء سليم قريد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم تصدير المنتجات العسكرية ودخول السوق الدولية والأفريقية على وجه الخصوص.

العالم - الجزائر

وأوضح اللواء قريد وفقا ل"الشروق"الجزائرية أن القيادة العليا للجيش الوطني تبنت رؤية جديدة تهدف إلى المساهمة الفعلية في الإقلاع الاقتصادي عن طريق تعزيز وتسويق الإنتاج الوطني وتشجيع تصدير المنتجات المحلية.

واعتبر أن مشاركة المؤسسات التابعة لمديرية الصناعة العسكرية في الطبعة السادسة من الصالون الدولي للمناولة 2021، فرصة لاستعراض المنتجات والقدرات التكنولوجية التصنيعية، بالإضافة إلى إنعاش وتعزيز الشراكة مع المناولين.

وأضاف: "من بين التحديات التي تعمل عليها المديرية حاليا هو تجاوز تلبية حاجيات الجيش الوطني الشعبي من المنتجات، والتوسع لتلبية مختلف حاجيات الأسلاك الأمنية والمؤسسات العمومية".

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الجزائر تتجه نحو تصدير منتجات عسكرية للسوق الدولية والأفريقية

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